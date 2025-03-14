Выстрелил два раза и ушел: убили организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе

На людной улице в Одессе застрелили националиста Демьяна Ганула. Сейчас полицейские ищут подозреваемого, у него приметная машина. Следователи рассматривают несколько версий убийства: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Депутат Госдумы Вассерман предположил, что в убийстве виновны соратники Ганула. Активистка Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников Гамула при поджоге Дома профсоюзов 2 мая 2014 года. Накануне ЕСПЧ наложил ответственность за эту трагедию на украинские власти.

В Одессе был убит радикальный националист Демьян Ганул. Он был одним из организаторов беспорядков у городского Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в результате чего здание подожгли, погибли десятки людей. Информацию подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму не соответствует действительности», — написал Клименко.

В Одессу уже выехала следственная группа, которую возглавляет начальник национальной полиции Иван Выговский.

«Полиция возбудила дело по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу. Преступление было совершено сегодня утром в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Пострадавший погиб на месте», — сказано в сообщении полиции.

Убийство Ганула

Около 10:30 (11:30 мск) на Александровском проспекте в Одессе мужчина выстрелил в Ганулу. Судя по записям с камер видеонаблюдения, активист упал после первого выстрела. Затем неизвестный подошел к нему и спокойно выстрелил в голову. В это время рядом стояли прохожие — мужчина и женщина. Нападавшего не смутил этот факт, его никто не пытался задержать или остановить. Затем он скрылся с места происшествия.

В Одессе был объявлен план-перехват «Сирена». Украинская полиция подтвердила, что размещенные в соцсетях фотографии подозреваемого настоящие. На них изображен мужчина средних лет в темной одежде со светлой мужской сумкой через плечо, у него на щеке заметная родинка.

В соцсетях опубликовали видео погони за автомобилем подозреваемого — ярко-голубой легковушкой с рекламными надписями. Через некоторое время украинские СМИ сообщили о задержании убийцы, однако полиция это опровергла. Известно, что подозреваемый в январе он оформил загранпаспорт. По данным «Страна.ua», нападавшего зовут Кочу Сергей Васильевич, ему 52 года.

По данным SHOT, причиной убийства могла быть месть. Активист боролся с уклонистами от мобилизации. Предположительно, одного из них мобилизовали, после чего он погиб, а родственники военнослужащего решили расправиться с Ганулой. Также следователи рассматривают версию с заказным убийством.

Убили свои

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с News.ru предположил, что Ганулу могли убить соратники из-за денег:

«Люди, не зарабатывающие своим трудом, а сидящие на подачках, всегда друг друга ненавидят. Во-вторых, нацистских групп несколько. Они конкурируют за деньги спонсоров, а также изрядно различаются по своим представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо. В природе самая жесткая конкуренция внутри одного вида за одни и те же ресурсы».

Вассерман добавил, что многие участники событий в Доме профсоюзов погибли в ходе драки или при других сходных обстоятельствах.

Сигнал бояться

Активистка одесского «антимайдана» Ольга Игнатьева сказала РИА Новости, что убийство Ганула покажет организаторам поджога Дома профсоюзов, что справедливость восторжествует:

«Это сигнальчик всем, кто участвовал: что они должны бояться и днем, и ночью. Потому что действительно то, что они сделали, это было».

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев кратко прокомментировал произошедшее Life.ru: «Собаке — собачья смерть».

В трагедии в Доме профсоюзов виновны украинские власти

13 марта Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в нарушении права на жизнь во время столкновений между сторонниками и противниками Майдана и пожара в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сказано в решении суда. Иски в ЕСПЧ подали 28 человек, среди них только трое выживших при пожаре, остальных представляли родственники.

«Суд постановил, что имели место нарушения права на жизнь/расследование в связи с неспособностью властей сделать все необходимое для предотвращения насилия в Одессе 2 мая 2014 года, <...> обеспечения своевременных мер по спасению людей, оказавшихся в огне, и для инициирования и проведения тщательного расследования событий. Суд также постановил, что имело место нарушение права на уважение частной и семейной жизни в отношении одной из заявительниц в связи с задержкой в передаче тела ее отца для захоронения», — говорится в решении.

Суд заявил, что российская пропаганда тоже якобы каким-то образом сыграла свою роль втрагедии, однако украинские власти бездействовали: пожарные приехали на место только через 40 минут, а полиция не пыталась помочь эвакуировать людей из горящего здания.

ЕСПЧ постановил выплатить компенсации истцам.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения с применением оружия между двумя пророссийскими и проукраинскими группами. Сторонники движения «Антимайдан» забаррикадировались в здании Дома профсоюзов, однако стороны не перестали стрелять. К оружию добавились коктейли Молотова, в результате чего произошел пожар. Некоторые проукраинские активисты помогали своим оппонентам эвакуироваться, но затем выживших избила толпа. В результате 48 человек погибли, более 200 получили травмы разной степени тяжести.

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Кем был Демьян Ганул

Демьян Ганул был активистом «Правого сектора» (организация запрещена в России), а затем основал свое движение «Уличный фронт». Известность он получил после пожара в Доме профсоюзов. Он также организовал акции против жителей Одессы, которые возлагали цветы в честь сгоревших людей. Кроме этого, он выступал за снос советских памятников, срывал концерты российских исполнителей, преследовал одесситов, поддерживающих русский язык, преследовал критиков мобилизации.

Так, летом 2024 года Ганул избил фитнес-тренера, который раскритиковал деятельность украинских военкоматов. После этого мужчина пропал. «Страна.ua» пишет, что тренер, скорее всего, оказался в ВСУ, где его изнасиловали. При этом сам активист на фронт не пошел.

В 2023 году Ганул организовал сбор средств на автомобиль для военнослужащих ВСУ. Только ни денег, ни машину он так и не передал. За это его избили неизвестные.

В России против Ганула возбудили уголовное дело. Его разыскивали с июня 2023 года, а в марте 2024 его объявили в международный розыск.