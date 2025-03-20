В Союзном государстве предложили ввести в школах новые уроки

Мезенцев предложил ввести в школах России и Белоруссии уроки об их истории

В Союзном государстве предложили ввести в школьную программу уроки об истории России и Белоруссии. Об этом во время визита в донецкий лицей №5 заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА Новости.

«Давайте попросим министерство подготовить те методики, когда разговор о темах гражданственности, патриотизма, многовековой истории, о Союзном государстве, о практике отношений, которые определяют национальные лидеры Владимир Путин, Александр Лукашенко, чтобы он был штатным в программе, в рамках истории, в рамках патриотического урока», — сказал он.

В свою очередь глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с поддержкой данного предложения. Он назвал эту инициативу абсолютно правильной. По словам Пушилина, власти ДНР будут ее реализовывать.

До этого в Белоруссии появился учебник по истории для 11 классов школ, в котором нашли отражение события в период и после президентских выборов в республике, прошедших в 2020 году.

Ранее Лукашенко не исключил создания единого парламента России и Белоруссии.