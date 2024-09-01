В Белоруссии появится учебник истории с событиями 2020 года

Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что в новом учебном году в республике будет тестироваться учебник по истории для 11 классов школ, в котором нашли отражение события в период и после президентских выборов в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, перед тем, как учебник издали для школ, он прошел апробацию в 21 школе Белоруссии. Пособие предназначено для 11 классов.

Министр добавил, что в учебнике описываются события 2020 года, а также «почему и кто хотел совершить государственный переворот».

Иванец также отметил, что ученики 10-х классов будут изучать историю Белоруссии по-новому – в контексте всемирной истории, в связи с этим был разработан новый учебник.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что находящаяся за рубежом белорусская оппозиция и ее кураторы прорабатывают три основных сценария госпереворота в Белоруссии.

Накануне Лукашенко заявил, что на границе Белоруссии поймали диверсантов, среди которых граждане Украины и Белоруссии, которые «переползали по болотам с помощью дронов».

Ранее КГБ Белоруссии направил в суд дело о заговоре для захвата власти в стране.