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Жительница Суджи обвинила ВСУ в распространении газет с фейковыми новостями

РИА Новости: ВСУ раздавали в Судже газеты с фейковыми новостями
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации города Суджа в Курской области раздавали людям газеты с фейковыми новостями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эвакуированную жительницу населенного пункта Олесю Рыльскую.

«Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета», — сказала женщина.

По данным агентства, украинские войска раздавали газету «Свободная курщина». В ней авторы использовали выдуманные исторические факты, пишут журналисты.

3 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее Путин заявил о завершающем этапе разгрома ВСУ в Курской области.

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