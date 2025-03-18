В МЧС отчитались об эвакуации людей из Суджанского района Курской области

МЧС: за сутки из Суджанского района Курской области эвакуировали 36 человек

За минувшие сутки из Суджанского района Курской области эвакуировано 36 человек. Об этом РИА Новости рассказали в МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что в общей сложности сотрудники МЧС, министерства обороны России и других структур вывезли 501 человека.

Из 88 пунктов временного размещения населения задействовано 67, уточнили в ведомстве.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее глава минобороны Украины назвал провал ВСУ в Курской области плановым решением.