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Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну

Путин подписал указ о легализации незаконно находящихся в РФ граждан Украины
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для проживания (пребывания) в РФ, обязаны самостоятельно выехать из РФ либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в РФ», — сказано в тексте указа.

При этом незаконно находящихся в России граждан Украины, которые сами обратились в МВД для легализации, не будут преследовать.

14 марта Путин подписал указ, согласно которому, до 1 января 2028 года запрещается осуществление государственной регистрации прав граждан недружественных иностранных государств на недвижимое имущество, находящееся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, без специального разрешения на ее осуществление.

Ранее Путин организовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов.

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