Два детских сада и школа получили повреждения после атаки беспилотников в Энгельсе

В Энгельсе выбило окна в двух детских садах и школе при атаке беспилотников ВСУ

Два детских сада и школа получили небольшие повреждения при атаке украинских беспилотников на Энгельс. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе», — написал он.

Губернатор региона уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавшие также отсутствуют, добавил Бусаргин.

Ранее в городе отменили занятия в школах. Они пройдут в дистанционном формате.

Бусаргин писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США.