Школьников Энгельса оставили дома после атаки беспилотников на город

Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме после атаки БПЛА

Занятия в школах Энгельса отменили после атаки украинских беспилотников на город, они пройдут в дистанционном формате. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей», — написал глава региона.

Ранее Бусаргин сообщал, что Энгельсская городская больница получила повреждения при атаке украинских БПЛА. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе.

По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников. Местные жители слышали не менее четырех взрывов.

Ранее сообщалось, что удар ВСУ по станции «Кавказская» угрожает доходам акционеров из США.