В Энгельсе в результате атаки дронов повреждения получили 30 домов

Бусаргин: в Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждены 30 домов в СНТ

В Энгельсе в результате атаки украинских беспилотников также оказались повреждены около 30 частных и дачных домов в нескольких садовых некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте инцидентов уже работает управление региональной безопасности. Нескольно человек обратились за медицинской помощью.

Бусаргин добавил, что перед администрацией района поставлена задача дойти до каждого гражданина, чье имущество пострадало при атаке дронов, узнать, какая им требуется помощь, чтобы проработать вопрос материальной поддержки.

Губернатор также сообщил, что в целях обеспечения безопасности населения из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ.

Утром 20 марта украинские беспилотники атаковали Энгельс. Повреждения получили два детских сада и школа, а также городская больница. Пострадали два человека.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины также атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 20 марта силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 132 украинских беспилотника, из них 54 — над Саратовской областью.

Ранее Бусаргин заявил, что Саратов и Энгельс подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ за все время.