Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Энгельсе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Энгельсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Местные жители утверждают, что в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков аппарата. В публикации отмечается, что очевидцы слышали минимум четыре взрыва.

17 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе полностью ликвидировано.

Пожар на территории НПЗ в Туапсе начался в ночь на 14 марта после атаки БПЛА. Загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. Возгорание распространилось более чем на четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен четвертый ранг опасности. В тушении участвовали 188 человек и 55 единиц спецтехники.

До этого глава Туапсинского округа Краснодарского края Сергей Бойко заявлял, что жителям Туапсе необходимо ограничить выход на улицу из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), загоревшегося после атаки украинских беспилотников.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.