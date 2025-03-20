В двух российских аэропортах ввели ограничения на фоне атаки беспилотников

Росавиация: в аэропортах Самары и Саратова ограничили прием и вылет самолетов

Утром 20 марта в аэропортах Самары и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных суден, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Этой ночью над регионами России уничтожили 132 украинских дрона, большая часть атак (54) пришлась на Саратовскую область. Во время атак беспилотников на Энгельс два детских сада и школа получили небольшие повреждения. Губернатор региона Роман Бусаргин уточнил, что детей в этих учреждениях в момент атаки не было. Среди сотрудников пострадавшие также отсутствуют, добавил он.

Бусаргин также писал, что при атаке БПЛА повреждения получила Энгельская городская больница. В результате удара были выбиты окна в здании. Пострадала одна женщина.

Telegram-канал Mash писал, что Вооруженные силы Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе. По его данным, в районе нефтебазы начался пожар из-за упавших осколков беспилотников.

Ранее губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках.