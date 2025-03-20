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Губернатор Воронежской области рассказал об уничтоженных за ночь беспилотниках

Гусев: около 40 беспилотников уничтожили в Воронежской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Воронежской области за ночь было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канал.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены в трех районах и двух городских округах, включая Воронеж, дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Воронежскую область беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

До этого в министерстве обороны России рассказали, что российские средства противовоздушной обороны перехватили несколько украинских БПЛА в небе над Курской и Белгородской областями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что село Мокрушино в Беловском районе подверглось атаке украинского дрона.

Ранее в Орловской области рассказали о попытке украинских дронов атаковать регион.

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