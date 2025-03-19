Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородцев предупредили о фейке про биологическое оружие

МЧС опровергло слухи о применении биологического оружия в Белгородской области
close
MFA Russia/via Globallookpress.com/- Global Look Press

В сети распространяется ложная информация, что на территории Белгородской области якобы применяется биологическое оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Россиян призвали быть более бдительными, так как злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области. В фейковом сообщении говорится о неких диверсантах, которые якобы проникают на территорию региона и разбрасывают предметы, зараженные опасными патогенами и микроорганизмами.

18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться через границу в Белгородскую область. В этой провокации, по данным Минобороны РФ, участвовали до 200 бойцов ВСУ и 29 единиц техники.

В ведомстве заявили, что все атаки украинских военных были отражены, а пересечение госграницы не допущено.

Ночью и утром 19 марта ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Белгородскую область. Обе атаки также были успешно отражены Вооруженными силами России.

Ранее стало известно, что USAID на постсоветском пространстве изучала воздействие боевых патогенов на людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами