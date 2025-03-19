МЧС опровергло слухи о применении биологического оружия в Белгородской области

В сети распространяется ложная информация, что на территории Белгородской области якобы применяется биологическое оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Россиян призвали быть более бдительными, так как злоумышленники используют поддельный скриншот сайта ГУ МЧС по Белгородской области. В фейковом сообщении говорится о неких диверсантах, которые якобы проникают на территорию региона и разбрасывают предметы, зараженные опасными патогенами и микроорганизмами.

18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорваться через границу в Белгородскую область. В этой провокации, по данным Минобороны РФ, участвовали до 200 бойцов ВСУ и 29 единиц техники.

В ведомстве заявили, что все атаки украинских военных были отражены, а пересечение госграницы не допущено.

Ночью и утром 19 марта ВСУ предприняли новую попытку прорваться в Белгородскую область. Обе атаки также были успешно отражены Вооруженными силами России.

Ранее стало известно, что USAID на постсоветском пространстве изучала воздействие боевых патогенов на людей.