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В МО рассказали подробности об отражении атак ВСУ на Белгородскую область

МО: в провокации ВСУ в Белгородской области участвовали до 200 бойцов, 5 танков
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области были задействованы до 200 бойцов и 29 единиц военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что всего в провокации было задействовано до 200 военных и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков, установка дистанционного разминирования УР-77, три инженерные машины разграждения, а также четыре автомобиля.

Утром 18 марта ВСУ попытались вклиниться на территорию РФ в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

Целью ВСУ было создание негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитация мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа.

Всего в течение дня ВСУ осуществили пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45 Все атаки были отражены, добавили в ведомстве.

18 марта Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявлял, что обстановка в регионе остается сложной, а украинская армия активно обстреливает Краснояружский район. Позже он снова заявил о сложной обстановке в районе, однако, по его словам, ВСУ на его территории нет.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.

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