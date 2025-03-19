ВСУ вновь пытались прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались пробиться через границу на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Юрий Подоляка.

Он уточнил, что ночью и утром 19 марта украинские военные дважды пытались пробиться к приграничному населенному пункту Демидовка. Однако обе атаки были отражены Вооруженными силами России. По словам блогера, ВСУ потеряли установку РСЗО «Град» и три единицы бронетехники, в том числе один танк.

Также Подоляка обратил внимание, что в новых атаках противник стал экономить западную военную технику. Он рассказал, что во время ночной атаки на Белгородскую область украинцы передвигались на «более дешевых и менее заметных» квадроциклах.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.

В оборонном ведомстве также заявили, что все атаки ВСУ были отражены, а пересечение госграницы не было допущено. В Минобороны подчеркнули, что провокация Украины накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.