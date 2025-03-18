Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область

МО: ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область перед переговорами РФ и США
close
Maksym Kishka/Reuters

Утром 18 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку вклинения на территорию РФ в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что целью ВСУ было создание негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов РФ и США по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив американского лидера Дональда Трампа.

Всего в течение дня ВСУ осуществили пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45.

В МО добавили, что все атаки противника были отражены, пересечение госграницы не допущено. Провокация Киева накануне российско-американских переговоров на высшем уровне была сорвана, подчеркнули в ведомстве.

18 марта Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз предпринимали попытки зайти на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь заявлял, что обстановка в регионе остается сложной, а украинская армия активно обстреливает Краснояружский район. Позже он снова заявил о сложной обстановке в районе, однако, по его словам, ВСУ на его территории нет.

Ранее беспилотник ВСУ ранил бойца самообороны в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами