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Житель Хабаровска получил четыре года колонии за оправдание терроризма

СК: хабаровчанину дали четыре года лишения свободы за оправдание терроризма
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Shutterstock

В Хабаровске мужчина получил четыре года лишения свободы за оправдание терроризма и реабилитацию нацизма. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области на официальном сайте.

По данным следствия и суда, в конце 2023 года мужчина распространил в группе одного из мессенджеров публичное сообщение, «‎унижающее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». Также известно, что весной прошлого года хабаровчанин в той же группе опубликовал еще одно сообщение, содержащее признаки оправдания терроризма.

Уточняется, что 37-летний житель Хабаровска будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В марте текущего года Второй Восточный окружной военный суд в Забайкальском крае признал 20-летнего мужчину виновным по статье УК РФ «Публичное оправдание терроризма», ему назначен штраф в размере 350 тыс. рублей.

Отмечается, что в период с 16 по 23 марта 2023 года подсудимый неоднократно размещал в социальных сетях комментарии и сообщения, оправдывающие деятельность организаций «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и «Легион Свобода России» (организация запрещена в России).

Ранее в Подмосковье пятерых россиян обвинили в подготовке теракта.

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