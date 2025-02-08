USAID на постсоветском пространстве изучала воздействие боевых патогенов на людей

Агентство США по международному развитию (USAID), среди прочего, занималось изучением уязвимости населения стран бывшего Советского Союза к воздействию боевых патогенов. Об этом в беседе с ТАСС заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

По словам эксперта, в рамках деятельности USAID речь шла о создании кадрового резерва, в том числе из иностранных специалистов, «которые могли бы в рамках грантовых программ подключаться к реализации проектов в сфере разработки биологического оружия».

Степанов подчеркнул, что такого рода деятельность часто была замаскирована под выполнение гуманитарных миссий, к примеру, по борьбе с инфекциями и заболеваниями.

«На самом деле шло изучение потенциальных уязвимостей конкретных групп населения к воздействию тех или иных препаратов, в том числе высоковирулентных боевых патогенов. Данная работа была развернута практически на всем постсоветском пространстве», - указал он.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что решения, принятые в отношении агентства USAID, не подлежат пересмотру.

Ранее Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID.