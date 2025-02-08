Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

USAID на постсоветском пространстве изучала воздействие боевых патогенов на людей

Аналитик Степанов: USAID изучала воздействие на жителей СНГ боевых патогенов
close
Cheryl Ravelo/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID), среди прочего, занималось изучением уязвимости населения стран бывшего Советского Союза к воздействию боевых патогенов. Об этом в беседе с ТАСС заявил старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов.

По словам эксперта, в рамках деятельности USAID речь шла о создании кадрового резерва, в том числе из иностранных специалистов, «которые могли бы в рамках грантовых программ подключаться к реализации проектов в сфере разработки биологического оружия».

Степанов подчеркнул, что такого рода деятельность часто была замаскирована под выполнение гуманитарных миссий, к примеру, по борьбе с инфекциями и заболеваниями.

«На самом деле шло изучение потенциальных уязвимостей конкретных групп населения к воздействию тех или иных препаратов, в том числе высоковирулентных боевых патогенов. Данная работа была развернута практически на всем постсоветском пространстве», - указал он.

7 февраля сообщалось, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру, оставив всего 294 специалиста. Массовое увольнение произойдет на фоне закрытия штаб-квартиры агентства в Вашингтоне. Миллиардер Илон Маск, возглавляющий созданный при Трампе департамент эффективности правительства США, отмечал, что агентство находится в процессе закрытия в целях сокращения расходов.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что решения, принятые в отношении агентства USAID, не подлежат пересмотру.

Ранее Маск пообещал проверить и другие агентства США после USAID.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами