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Российские средства ПВО сбили беспилотник над Крымом

МО РФ: российские силы ПВО сбили беспилотник над Крымом
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Атака была пресечена в районе 10:30 по московскому времени. Уточняется, что дежурными средствами ПВО беспилотник был перехвачен.

В российском оборонном ведомстве ранее сообщили, что в ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников над территорией России. По информации ведомства, 15 беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, один — над Калужской областью и один — над акваторией Черного моря. Также в МЧС позднее сообщали, что на территории республики Марий Эл была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее момент взрыва беспилотника в ЖК в Московской области попал на видео.

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