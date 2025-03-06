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Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Черным морем и Крымом

Минобороны РФ: над Крымом и Черным морем сбили два украинских дрона
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в период с 11:30 до 11:40 мск.

«Уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата: один БПЛА над акваторией Черного моря и один БПЛА над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

6 марта в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки средства ПВО ликвидировали 74 боеприпаса и дрона ВСУ. Речь идет о 67 беспилотниках самолетного типа, трех реактивных снарядах от комплексов HIMARS и «Ураган», а также четырех управляемых авиационных бомбах JDAM.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке украинского БПЛА нанести удар по объектам на территории региона. Летательный аппарат был уничтожен с помощью средств ПВО, но при падении его обломков на землю одно здание получило повреждения. Глава российского субъекта подчеркнул, что в результате атаки никто из граждан не пострадал.

Ранее российские военнослужащие поразили более 20 пунктов управления дронами ВСУ.

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