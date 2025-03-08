На угрозы Украины атаковать Крымский мост можно ответить русской поговоркой. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«Отвечу тоже русской поговоркой: курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет», — отметил он.

Ивлев также посоветовал «агрессивной цыпе с берегов Днепра» не пытаться «делить шкуру неубитого медведя».

Накануне в интервью Guardian командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

Заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал слова главы ВМС Украины терроризмом и показателем агонии киевского режима. По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект. Чегринец назвал украинского командующего военным преступником и добавил, что он ответит за свои злодейства перед трибуналом.

Ранее Захарова предположила, что Украина скоро «обретет мощи» своего главкома ВМС.