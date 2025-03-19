В Генпрокуратуре РФ рассказали о возвращении стратегических предприятий в госсобственность

Краснов: в 2024 году в госсобственность вернули пять стратегических предприятий

Пять стратегических предприятий были возвращены в государственную собственность РФ по итогам 2024 года. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Игорь Краснов, пишет РИА Новости.

В среду, 19 марта, специалист выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. На мероприятии присутствовал российский лидер Владимир Путин.

«По нашим искам государству возвращены пять стратегических предприятий, четыре из которых находились под иностранным контролем», — рассказал Краснов.

Он добавил, что бывшие собственники этих предприятий занимались выводом продукции и прибыли в недружественные юрисдикции. Кроме того, они не выполняли взятые на себя социальные обязательства перед сотрудниками и не выделяли средства на развитие инфраструктуры.

Как сказал прокурор, экс-владельцы объектов тратили изъятые из оборота деньги на собственные нужды. Были случаи, когда соответствующие средства использовались для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Краснова, всего в прошлом году Генеральная прокуратура РФ добилась обращения в пользу государства имущества, общая стоимость которого составляет порядка 2,4 трлн рублей.

В конце января 2025 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о наложении ареста на собственность группы компаний (ГК) «Домодедово». Надзорное ведомство считает, что действия собственников холдинга привели к тому, что одноименный аэропорт в российской столице оказался под влиянием иностранных лиц.

Позже стало известно, что иск о передаче ГК «Домодедово» в собственность государства будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее владельцев ГК «Домодедово» обвинили в выводе 18 млрд рублей за рубеж.