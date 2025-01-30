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Подмосковный арбитраж наложил арест на все активы ГК «Домодедово»

SHOT: арбитражный суд Подмосковья арестовал все активы ГК «Домодедово»
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Shutterstock

Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц. Уточняется, что один из владельцев ГК является налоговым резидентом Турции, а второй — Израиля. Другими совладельцами примерно 90% акций группы являются испанец и гражданин Нидерландов.

Надзорное ведомство полагает, что бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, владеющие ГК «Домодедово» через иностранные фонды, вывели за границу 18 млрд рублей из прибыли аэропорта Домодедово якобы для погашения займов.

В самой ГК «Домодедово» заявили, что строго соблюдают все требования российского законодательства. Там пообещали сформировать позицию после подробного ознакомления с иском ГП.

Ранее суд приговорил к двум годам заключения главу одного из отделов московской адвокатской коллегии за взяточничество.

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