Суд рассмотрит в закрытом режиме иск Генпрокуратуры к «Домодедово»

Иск ГП о передаче государству аэропорта Домодедово заслушают в закрытом режиме

Арбитражный суд Московской области принял решение о закрытом заседании по иску Генеральной прокуратуры РФ к ООО «ДМЕ Холдинг», контролируемому Дмитрием Каменщиком. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск оспаривает ряд сделок и требует передачи в государственную собственность активов аэропорта Домодедово, приобретенных «ДМЕ Холдинг» в 2024 году.

Как сообщил судья Александр Шиляев, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о закрытом заседании, ссылаясь на необходимость защиты национальных интересов и информации, связанной с антитеррористической безопасностью, авиационной безопасностью, а также на наличие данных из материалов уголовных дел.

Отмечается, что представители «ДМЕ Холдинг» выступили против проведения заседания в закрытом режиме.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что «Домодедово» оказалось под влиянием иностранных лиц

Ранее в «Домодедово» ответили на иск Генпрокуратуры.