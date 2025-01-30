Владельцев ГК «Домодедово» обвиняют в выводе за рубеж 18 млрд рублей прибыли

Генеральная прокуратура РФ предъявила иск к бизнесменам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану, владеющим группой компаний «Домодедово» через иностранные фонды. Их обвиняют в выводе за рубеж около 18 млрд рублей под видом погашения займов в период с 2021 по 2023 год, пишет ТАСС.

Суд требует признания недействительными сделок, приведших к передаче контроля над ГК «Домодедово» иностранным компаниям, и конфискации 100% доли ООО «ДМЕ Холдинг» в пользу государства.

Согласно материалам дела, 17,3 млрд рублей от ООО «Домодедово Пэссенджер Терминал» и более 700 млн рублей от других дочерних структур были переведены на счета частной компании «Асьенда Инвестментс Лимитед». В иске подчеркивается, что Каменщик и Коган, установив иностранный контроль над стратегически важным объектом инфраструктуры, действовали в интересах западных стран, нанося ущерб экономике России и саботируя программы модернизации аэропорта. Средства, выделяемые из государственного бюджета на развитие «Домодедово», по утверждению Генпрокуратуры, использовались бесконтрольно и присваивались владельцами.

Кроме того, прокуратура обвиняет Каменщика и Когана в выводе более 600 млн рублей на личные счета под видом дивидендов от деятельности «ДМЕ Лимитед». В частности, Каменщик получил 372,1 млн рублей (июль – август 2022 года), а Коган – 274,7 млн рублей (август 2022-го – май 2023 года).

В самой ГК «Домодедово» заявили, что строго соблюдают все требования российского законодательства. Там пообещали сформировать позицию после подробного ознакомления с иском.

Как напомнил «Коммерсантъ», вопрос о передаче «Домодедово» государству уже поднимался в 2011 году после произошедшего в аэропорту теракта. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что уголовное преследование Каменщика незаконно, и после некоторых решений тогдашнего руководства ГП оно было прекращено.

Ранее экс-владельцы национализированного ЧЭМК решили доказать законность приватизации.