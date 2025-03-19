Европейская комиссия (ЕК) представила план милитаризации Евросоюза до 2030 года, в которую входит план вооружения Украины. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

«Оборонный пакет предоставит финансовые рычаги странам ЕС, чтобы обеспечить резкий скачок инвестиций в производство оружия и военных возможностей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в плане ЕК прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи».

4 марта фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее в Брюсселе заявили, что перемирие на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии.