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В Брюсселе заявили, что перемирие на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии

ТАСС: достижение перемирия на Украине невыгодно Европейской комиссии
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Yves Herman/Reuters

Достижение перемирия на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии, которая разрабатывает долгосрочную стратегию милитаризации ЕС. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По словам собеседника агентства, в настоящее время противостояние с Россией становится новым европейским проектом, который формирует председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она стремится на почве противостояния «российской угрозе» существенно усилить власть евроструктур над странами ЕС, поэтому любое уменьшение напряженности на Украине подрывает эти планы.

Источник отметил, что фон дер Ляйен и Европейская комиссия пытаются сделать борьбу с Россией новой экзистенциальной идеей для Европейского союза.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что главной проблемой курса ЕК на форсированное восстановление европейской оборонной промышленности является недостаточное количество частных инвестиций. Бизнес не решается без гарантий спроса как минимум на ближайшие 10 лет расширять производство оружия вооружений. Еврокомиссия обещает инвесторам крупные государственные оборонные заказы, однако доверие бизнеса к этим обещаниям резко уменьшится, если в украинском конфликте появится перспектива мирного урегулирования. Поэтому не исключено, что Еврокомиссия и поддерживающие ее лидеры стран ЕС приложат значительные усилия для срыва мирного процесса, в том числе воздействуя на власти Украины.

15 марта глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Европа должна перестроиться на военную экономику.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

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Переговоры о мире на Украине
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