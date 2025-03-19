Девушка, которую якобы похитили в Ачинске, следовала инструкциям аферистов

Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка рассказала следователям о том, что с ней произошло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По словам похищенной, она выполняла инструкции мошенников, которые все это время «вели» ее.

Как сообщили в прокуратуре региона, в момент, когда ее искали, школьница находилась дома у новых знакомых в Назарово. Другие подробности о ситуации не приводятся.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего.

«Расследование контролируется прокуратурой Красноярского края», – сообщается в публикации.

В Назарово (находится недалеко от Ачинска) подростка нашли во время поисков, в которых принимали участие более 150 сотрудников правоохранительных органов.

Школьница пропала накануне, позже ее родители получили сообщение с видео, на котором она просит прощение у «дяди Юры», который якобы дал ей 300 тысяч рублей. Чтобы освободить дочь, отец и мать должны были передать неизвестным 500 тысяч рублей.

Затем похитители вышли на связь со СМИ и поделились видео с девушкой, на котором она говорит, что очень хочет домой. Неизвестные согласились отпустить школьницу только после того, как им отдадут деньги.

Позже выяснилось, что девушку не похищали, на место съемки первого видео она приехала сама.

Ранее полицейский пес на пенсии отыскал в лесу пропавшего человека и спас ему жизнь.