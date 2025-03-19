В Назарово нашли 15-летнюю девушку, которая пропала в Ачинске

Школьницу, пропавшую в Ачинске, нашли в квартире в Назарово

Девушку, пропавшую в Ачинске, нашли в Назарово. Об этом сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Подростка обнаружили в квартире одного из домов. Сейчас, по предварительной информации, ее жизни ничего не угрожает.

«В ближайшее время она будет доставлена в следственный отдел для производства необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Об исчезновении школьницы стало известно утром. 15-летняя девушка ушла из дома, позже отец подростка получил сообщение с видео, где его дочь говорила о некоем «дяде Юре». Неизвестный якобы дал ей 300 тысяч рублей. По словам девушки, она сможет вернуться домой только после того, как родители переведут похитителям 500 тысяч рублей.

Отец и мать школьницы обратились в полицию, на поиски вышли более 150 сотрудников МВД. По данным следователей, предположительно, пропавшая сама записывала первое видео, следов других людей на месте обнаружено не было.

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