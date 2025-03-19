Стали известны подробности об исчезновении девочки в Ачинске

Пропавшую в Ачинске девочку не похищали. Об этом сообщил источник «Известий».

Перед этим в СК РФ сообщили, что правоохранители нашли пропавшую школьницу Дарью Васинееву в квартире в Назарово.

Родители ребенка получили от ее похитителей видео, на котором она стоит на коленях на кладбище, просит прощения у некоего «дяди Юры» по прозвищу «Комар» за то, что получила от него 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». В том же видео она говорит, что за ее освобождение похитители требуют 500 тыс. рублей. Позднее Даша отправила голосовое сообщение своему отцу, в котором заявила, что она «в порядке» и попросила передать деньги похитителям.

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