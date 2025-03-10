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Полицейский пес на пенсии отыскал в лесу пропавшего человека и спас ему жизнь

В Англии немецкая овчарка, служившая в полиции, спасла жизнь пожилому человеку
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Depositphotos

В Англии немецкая овчарка, служившая в полиции, спасла жизнь пропавшему человеку, пишет The Guardian.

Бывший офицер полиции Джулия Поуп рассказала, что в ноябре прошлого года ее 12-летний пес по кличке Медведь, прослуживший шесть лет в органах внутренних дел и вышедший на пенсию в марте 2020 года, спас человека. Это произошло в Восточном Сассексе во время прогулки, первой после серьезной операции, которую перенес Медведь. Джулия вспоминает, что ее питомец замер на месте и повернул нос в сторону подлеска, давая понять, что что-то не так.

«Внезапно Медведь остановился перед нами и отступил назад, полностью сосредоточившись на каком-то месте перед собой, а затем потащил меня в подлесок. Не было никаких звуков или признаков того, что что-то не так. Потом я увидела на земле пожилого мужчину. Он не мог подняться и, похоже, был в беде. На нем было несколько царапин, он был растерян и замерз, но мог говорить и рассказал нам, что пошел гулять и заблудился, а потом споткнулся и не смог подняться. Если бы Медведь не нашел его, вряд ли он пережил бы эту ночь», — уверена Джулия.

Она подняла пострадавшего и отвела к ближайшей парковке, сообщив о произошедшем в полицию. Оказалось, что мужчина жил неподалеку и пропал несколько часов назад, но его семья уже забеспокоилась и обратилась за помощью. Полицейские задействовали беспилотники и вертолет, вели пешие поиски, но так и не нашли пропавшего, пока за дело не взялся отставной пес с развитыми инстинктами.

Ранее немецкая овчарка защитила хозяина от тигра ценой собственной жизни.

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