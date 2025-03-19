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«Сильно хочу домой»: похитители школьницы из Ачинска прислали новое видео с ней

Похитители девушки из Ачинска вышли на связь и отправили ее обращение
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Неизвестные, похитившие 15-летнюю девушку в Ачинске, вышли на связь. Об этом сообщает Baza.

На кадрах, которые прислали журналистам похитители, сама заплаканная школьница заявила, что с ней все хорошо.

«Я очень соскучилась по родителям. И очень сильно хочу домой», – рассказала она.

По словам неизвестных, они отпустят пленницу только после того, как родители переведут деньги.

О пропаже девушки стало известно утром. Девушка ушла из дома, спустя некоторое время родителям пришло сообщение с видео, где дочь просит прощения у «дяди Юры», который якобы дал ей 300 тысяч рублей. Она также добавила, что сможет вернуться домой, если родители передадут похитителям 500 тысяч рублей.

Родители обратились в полицию. По словам матери, раньше дочь из дома не уходила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент в поисках участвуют более 150 полицейских и волонтеры.

Ранее в Тюменской области неизвестные похитили девочку после школы и увезли в другой регион.

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