«Сильно хочу домой»: похитители школьницы из Ачинска прислали новое видео с ней

Похитители девушки из Ачинска вышли на связь и отправили ее обращение

Неизвестные, похитившие 15-летнюю девушку в Ачинске, вышли на связь. Об этом сообщает Baza.

На кадрах, которые прислали журналистам похитители, сама заплаканная школьница заявила, что с ней все хорошо.

«Я очень соскучилась по родителям. И очень сильно хочу домой», – рассказала она.

По словам неизвестных, они отпустят пленницу только после того, как родители переведут деньги.

О пропаже девушки стало известно утром. Девушка ушла из дома, спустя некоторое время родителям пришло сообщение с видео, где дочь просит прощения у «дяди Юры», который якобы дал ей 300 тысяч рублей. Она также добавила, что сможет вернуться домой, если родители передадут похитителям 500 тысяч рублей.

Родители обратились в полицию. По словам матери, раньше дочь из дома не уходила. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент в поисках участвуют более 150 полицейских и волонтеры.

Ранее в Тюменской области неизвестные похитили девочку после школы и увезли в другой регион.