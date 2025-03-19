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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам пособие на содержание домашних животных

Депутат Кошелев: нужно выплачивать пенсионерам пособие на домашних животных
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Hamish Rose/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Государство должно квалифицировать домашних животных как иждивенцев и выплачивать пенсионерам пособие на их содержание. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Кошелев.

Парламентарий отметил, что такая инициатива частично решит острейшую проблему бездомных животных. Так, содержание животного в приюте обходится различным бюджетам от 10 тысяч до 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует минимальному размеру пенсии. Пособие позволит содержащим домашних питомцев пенсионерам не отказывать себе в самом необходимом.

Кошелев подчеркнул, что выплата пособий на животных приведет к повышению продолжительности жизни одиноких бабушек и дедушек.

11 марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости закрепления нормы на законодательном уровне о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак.

Ранее стало известно, сколько стоит россиянам содержать кошку в 2025 году.

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