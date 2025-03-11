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В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

Депутат Бурматов предложил ввести конфискацию животных у недобросовестных хозяев
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Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости закрепления нормы на законодательном уровне о конфискации домашних животных у недобросовестных хозяев, чтобы решить проблему с нападением безнадзорных собак. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — заявил собеседник агентства.

Парламентарий отметил, что предлагается следующий механизм конфискации. В случае, если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи зафиксированного нападения животного на человека, тогда у владельца необходимо изъять животное, после чего передать в приют и далее найти новых владельцев.

Также Бурматов пояснил, что у тех животных, которые совершали нападения, прежде были «неадекватные владельцы», которые не кормили их в течение нескольких дней, а также не оказывали должного ухода.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что за появление на улицах бездомных собак должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. Именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных.

28 февраля сообщалось, что в России могут начать умерщвлять гуманными способами бездомных животных, которые задержались в приютах дольше предельного срока содержания.

Ранее Бурматова возмутило предложение разрешить охоту на «конфликтных» тигров.

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