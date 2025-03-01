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Стало известно, сколько россиянам стоит содержать кошку в 2025 году

Россияне все меньше экономят на своих питомцах
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Depositphotos

1 марта в России отмечается День кошек. Аналитики ЮKassa (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney) и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» изучили рынок зоотоваров и узнали, сколько сегодня стоит содержать такого питомца. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В период с 1 по 15 февраля 2025 года оборот в категории зоотоваров вырос на 2% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Количество платежей не изменилось, а средний чек увеличился на 3%, до 3 911 рублей. Оборот в сегменте ветеринарных услуг вырос на 31%, число оплат — на 20%, а средний чек — на 10%, до 9 706 рублей.

«Основные драйверы роста сегмента зоотоваров — расширение ассортимента отечественных производителей и развитие онлайн-торговли. Также развивается сегмент услуг для питомцев — от базовых процедур по уходу за внешностью и груминга до ветеринарного обслуживания и комплексного медицинского сопровождения. Это говорит о формировании культуры ответственного отношения к домашним животным, которые все больше воспринимаются как члены семьи», — говорит руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

По данным «Чек Индекса», с 1 по 15 февраля 2025 года число покупок корма для кошек выросло на 7% год к году, средний чек составил 858 рублей (+12%). Количество покупок кошачьего наполнителя увеличилось на 6%, а средний чек вырос на 11%, до 1 149 рублей. Покупок игрушек для кошек стало на 10% больше, средний чек составил 508 рублей (+9%).

Больше всего товаров для кошек приобретают в крупных городах. По объему продаж лидируют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Нижегородская область.

Аналитики «Чек Индекса» отмечают, что на фоне общего роста потребительской активности владельцы домашних животных все меньше экономят на своих питомцах. Многие предпочитают покупать более качественные корма из премиум-сегмента либо увеличивают объемы закупок, а также используют различные товары для ухода за животными. При этом на рынке все больше заметны отечественные производители, особенно в сегменте кормов.

«Продажи в специализированных зоомагазинах остаются доминирующим каналом дистрибуции, вместе с тем они трансформируются и из офлайна переходят в онлайн. С развитием омниканального подхода потребители все чаще ищут подходящий по цене и характеристикам ассортимент на маркетплейсах или на нишевых ресурсах. Сейчас на онлайн приходится почти треть от всех продаж в штучном выражении», — комментируют аналитики «Чек Индекса».

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