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Глава Белгородской области заявил о трудной обстановке в одном из районов

Гладков: обстановка в Краснояружском районе Белгородской области сложная
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что обстановка в Краснояружском районе региона продолжает оставаться сложной, однако украинских войск на его территории нет.

«Министерство обороны, погранслужба, «Барс-Белгород», «Орлан» выполняют поставленные боевые задачи», — сказал Гладков в опубликованном видеообращении.

По словам губернатора, власти региона продолжают заниматься обеспечением безопасности местных жителей.

«Самое главное: на нашей территории противника нет», — сказал он.

18 марта Telegram-канал SHOT писал, что Вооруженные силы Украины попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз предпринимали попытки зайти на российскую территорию в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка.

Гладков в свою очередь заявлял, что обстановка в регионе остается сложной, а украинская армия активно обстреливает Краснояружский район.

Ранее на Украине заявили о готовности завершить конфликт в этом году.

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Обстрелы Белгородской области
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