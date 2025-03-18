Стало известно о провокации ВСУ на границе перед разговором Путина и Трампа

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз пытались прорваться на территорию РФ в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка. Однако бойцы Вооруженных сил России были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по противнику. По предварительным данным, было уничтожено четыре бронемашины и три танка Т-72 ВСУ. Около 20 украинских военных получили травмы, несовместимые с жизнью, а выжившие отступили.

На данный момент активность ВСУ в районе Белгородской области подавлена, прорыва госграницы не допущено.

До этого немецкое издание Bild сообщило о страхе Европы из-за телефонного разговора Путина и Трампа, который должен состояться 18 марта. Власти ведущих европейских стран опасаются, что этот звонок может иметь потенциально опасные последствия для безопасности на субконтиненте.

В частности, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша боятся вывода американских войск из Европы и нападения российских военных. В свою очередь Киев опасается, что США согласятся передать РФ территории, над которыми установили контроль ВС РФ в ходе спецоперации. В Париже и Лондоне всерьез задумались об отправке миротворцев на Украину.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили 46 беспилотников над регионами России.