Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о провокации ВСУ на границе перед разговором Путина и Трампа

SHOT: ВСУ пытались прорваться через границу в Белгородскую область
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться на территорию Белгородской области накануне телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в течение суток украинские военные несколько раз пытались прорваться на территорию РФ в районе населенных пунктов Прилесье и Графовка. Однако бойцы Вооруженных сил России были готовы к отражению атаки и нанесли удары авиацией и артиллерией по противнику. По предварительным данным, было уничтожено четыре бронемашины и три танка Т-72 ВСУ. Около 20 украинских военных получили травмы, несовместимые с жизнью, а выжившие отступили.

На данный момент активность ВСУ в районе Белгородской области подавлена, прорыва госграницы не допущено.

До этого немецкое издание Bild сообщило о страхе Европы из-за телефонного разговора Путина и Трампа, который должен состояться 18 марта. Власти ведущих европейских стран опасаются, что этот звонок может иметь потенциально опасные последствия для безопасности на субконтиненте.

В частности, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша боятся вывода американских войск из Европы и нападения российских военных. В свою очередь Киев опасается, что США согласятся передать РФ территории, над которыми установили контроль ВС РФ в ходе спецоперации. В Париже и Лондоне всерьез задумались об отправке миротворцев на Украину.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили 46 беспилотников над регионами России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами