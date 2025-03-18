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Под обстрел попал Краснояружский район Белгородской области

Гладков: Краснояружский район Белгородской области попал под обстрел
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Обстановка в Белгородской области остается сложной, украинская армия активно обстреливает Краснояружский район. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области», — сказал он.

Сотрудники министерства обороны, пограничные службы, самооборона и глава района находятся на рабочих местах и занимаются обеспечением безопасности граждан, добавил губернатор.

Утром 18 марта Telegram-канал Mash сообщил, что в Белгородской области два автобуса с людьми подорвались на минах-лепестках. По его сведениям, в результате происшествия пострадали не менее пяти человек.

До этого белгородец получил травму в результате детонации мины «колокольчик».

Ранее мэр Белгорода рассказал о повреждении торгового центра в результате атаки дрона.

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