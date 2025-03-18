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В МЧС рассказали о разминировании территории Курской области

МЧС: пиротехники обезвредили более 2 тысяч опасных предметов в Курской области

Специалисты МЧС России начали разминировать территорию Курской области от взрывоопасных предметов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что накануне, 17 марта, сводный отряд МЧС уничтожил боевую часть беспилотника. В общей сложности с начала работ пиротехники ведомства обезвредили более 2 тыс. взрывоопасных предметов: авиабомбы, ракеты различного производства, дроны. Обезвреживание проводится методом контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности, уточнили в министерстве.

В МЧС напомнили гражданам, что при обнаружении опасных предметов приближаться к ним нельзя, необходимо звонить на горячую линию «112».

В ведомстве добавили, что все работы на территории Курской области проводятся в рамках действующего правового режима контртеррористической операции.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее российский вертолет уничтожил формирования и технику ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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