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Российский вертолет уничтожил формирования и технику ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52М ударил по личному составу и технике ВСУ в Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж вертолета Ка-52М нанес удар по личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и успешно вернулся на площадку вылета. По данным авианаводчика, поставленная цель операции была достигнута, вся техника противника была уничтожена.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подразделения ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Сумской области. По его словам, в 21:00 «прилетело» в направлении объекта, где собирали разбитые в Курской области украинские подразделения и усиливали их для дальнейшей отправки на фронт.

Незадолго до этого Минобороны России сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Вооруженных сил РФ ударил по месту сосредоточения живой силы и техники 144-й бригады ВСУ в Сумской области.

Ранее Россия по дипканалам связалась со странами, чьи наемники замечены в Курской области.

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