Госдума РФ рассмотрит постановление по ситуации с бродячими собаками

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что на пленарном заседании 18 марта будет рассмотрено постановление об обращении к правительству РФ в связи с ситуацией, связанной с бродячими собаками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра Государственная дума рассмотрит постановление об обращении в правительство в связи с ситуацией, сложившейся с бродячими собаками», — сказал Жуков.

1 марта в Государственную думу внесли законопроект о защите жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от бездомных животных. В рамках инициативы предлагается внести изменения в статьи 16 и 18 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

10 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение в первом чтении законопроекта о защите населения от нападений бездомных животных на заседании 18 марта.

Согласно опросу kp.ru, более половины (56%) россиян сталкиваются с бездомными собаками в своих районах. По их словам, животные часто проявляют агрессию и кидаются на прохожих. Еще 26% респондентов ответили, что в их населенном пункте тоже есть бездомные собаки, однако они спокойные и дружелюбные.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.