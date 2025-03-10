ГД рассмотрит законопроект о защите от бездомных животных

Госдума рассмотрит законопроект о защите людей от бездомных животных 18 марта

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение в первом чтении законопроекта о защите населения от нападений бездомных животных на заседании 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных», — сказал Володин.

В своем выступлении перед журналистами он подчеркнул актуальность проблемы безнадзорных животных во многих регионах страны и необходимость предоставления субъектам РФ соответствующих полномочий для ее решения.

«Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции», — сказал Володин.

Сегодня в Минусинске возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего. По данным следствия, инцидент произошел 7 марта. Двое подростком покупали шаурму в торговом павильоне, один из школьников пошел в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака.

Ранее россияне ответили, сталкиваются ли они с бездомными собаками.