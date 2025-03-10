ГД рассмотрит законопроект о защите от бездомных животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение в первом чтении законопроекта о защите населения от нападений бездомных животных на заседании 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
«Восемнадцатого марта в первом чтении планируем рассмотреть законопроект о защите людей от нападений бездомных животных», — сказал Володин.
В своем выступлении перед журналистами он подчеркнул актуальность проблемы безнадзорных животных во многих регионах страны и необходимость предоставления субъектам РФ соответствующих полномочий для ее решения.
«Максимально публично проведем обсуждение этого законопроекта, подключим регионы в режиме видеоконференции», — сказал Володин.
Сегодня в Минусинске возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на несовершеннолетнего. По данным следствия, инцидент произошел 7 марта. Двое подростком покупали шаурму в торговом павильоне, один из школьников пошел в супермаркет за напитками. По дороге на него напала бродячая собака.
Ранее россияне ответили, сталкиваются ли они с бездомными собаками.