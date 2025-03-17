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Якутский депутат призвал истреблять бездомных собак

Якутский депутат Тумусов сравнил бездомных собак с террористами
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Duma.gov.ru/Wikimedia

Якутский депутат Госдумы Федот Тумусов сравнил бездомных собак с террористами в эфире телеканала НТВ. Фрагмент своей речи он опубликовал в Telegram-канале.

В эфире Тумусов заявил, что собаки, если их не кормить, нападают на людей и становятся «теми же террористами».

«Ну, с террористами что надо делать, я думаю, всем понятно», — сказал парламентарий.

По словам Тумусова, нужно перестать «танцевать» перед зоозащитниками и принять законопроект о защите населения от нападений бездомных животных, который внесла депутат Госдумы Нина Останина.

10 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого документа в первом чтении.

17 марта заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол высказал сомнение, что Государство будет содержать приюты для бездомных животных и выделять на них деньги. По его словам, в части регионов РФ граждане самостоятельно решили проблему бродячих животных. Кара-оол также выразил мнение, что в части защиты дети важнее, чем животные.

Ранее россияне ответили, сталкиваются ли они с бездомными собаками.

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