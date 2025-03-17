СК возбудил дело о теракте после ранения трех женщин в Суджанском районе

СК завел дело после ранения трех женщин из-за атаки на Суджанский район

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Суджанский район Курской области, в результате которой три женщины получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что пострадавшие, эвакуированные из слободы Гончаровка, дали показания следователям и признаны потерпевшими.

Следствие назвало произошедшее террористическим актом против мирного населения. В ведомстве устанавливают все обстоятельства нападения, включающего обстрел и применение беспилотных летательных аппаратов.

Расследование продолжается, его цель — привлечение виновных к ответственности за совершенные преступления против гражданских лиц.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

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