Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области

Хинштейн: из Курской области вывезен 371 человек, среди них — 14 детей

В Курской области продолжают работу по эвакуации населения. Об обстановке рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них — 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек», — заявил он.

По словам Хинштейна, из 371 человека 220 отправили в пункты временного размещения (ПВР), где курянам отказывается все необходимая помощь и поддержка. Губернатор отметил, что других людей забрали родственники или близкие.

Он подчеркнул, что работы по эвакуации идет безостановочно — всех осматривают медики, психологи, людям выдают гуманитарные наборы, еду, оказывается юридическая консультация.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.