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Хинштейн связал дефицит льготных лекарств с «‎Корпорацией развития Курской области»

Хинштейн: дефицит льготных препаратов возможен из-за ‎Корпорации Курской области
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Дефицит льготных лекарств в Курской области может быть связан с передачей контрактов на их поставку «‎Корпорации развития Курской области». Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн на пресс-конференции «Первые 100 дней работы в должности», его цитирует ТАСС.

«‎А как получилось, что поставки всех льготных лекарств в регион едва не перешли в руки Корпорации развития Курской области - это вопрос, на который также предстоит ответить. Проект постановления правительства был подготовлен, как раз, к началу декабря, он лежал на подпись, конечно же, документ я не подписал», — сказал врио главы региона.

До этого губернатор заявил, что у «Корпорации развития Курской области», которую уличили в мошенничестве, «испорчена карма», но организация продолжает работу. По его словам, организация продолжит «существование в каком-то виде».

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.

По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области.

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