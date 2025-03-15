Хинштейн рассказал об испорченной карме «Корпорации развития Курской области»

У «Корпорации развития Курской области», которую уличили в мошенничестве, «испорчена карма», но организация продолжает работу. Об этом заявил врио губернатора Александр Хинштейн в беседе с ТАСС.

«У Корпорации развития сегодня, выражаясь образно, карма подиспорчена, но тем не менее она есть», — отметил он.

Организация продолжит «существование в каком-то виде», уточнил Хинштейн.

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве и поставке бетонных пирамид — «зубов дракона» — для возведения линий заграждения в регионе.

Ранее Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области.