Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области

Против «Корпорации развития Курской области» вскоре откроют новые уголовные дела. Об этом ТАСС заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

«У меня лично нет ни тени сомнений в том, что действительно была реализована масштабная коррупционная схема, что очень серьезные средства федерального бюджета были похищены, а финансировалось строительство оборонительных сооружений именно из федеральной казны», — заявил Хинштейн.

В данный момент, по словам Хинштейна, продолжается расследование по нескольким уголовным делам, связанным с «Корпорацией развития Курской области».

Также официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 156 млн рублей при производстве и поставке бетонных пирамид — «зубов дракона» — для возведения линий заграждения в регионе.

Экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области. По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн обвинил руководство «Корпорации развития Курской области» в саботаже.