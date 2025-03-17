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Хинштейн уличил в расхищении региона «Корпорацию развития Курской области»

Хинштейн: «Корпорация развития Курской области» стала корпорацией расхищения
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Корпорация развития Курской области фактически превратилась в корпорацию расхищения региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Злоупотребление, коррупция, воровство были поставлены на широкую ногу. Корпорация развития Курской области превратилась в корпорацию расхищения Курской области», — заявил он.

По словам Хинштейна, к организации на данный момент есть целый ряд претензий и иск Генпрокуратуры РФ о возвращении в бюджет региона 3,2 млрд рублей не является исчерпывающей суммой. Он подчеркнул, что это «только начало пути».

До этого губернатор заявил, что у «Корпорации развития Курской области», которую уличили в мошенничестве, «испорчена карма», но организация продолжает работу. По его словам, организация продолжит «существование в каком-то виде».

Экс-гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина и его бывшего заместителя Игоря Грабина задержали в конце прошлого года. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных селах Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области.

По данным следствия, они неправомерно израсходовали более 173 млн рублей бюджетных средств в рамках одного из контрактов. При этом Лукин недавно получил медаль за вклад в укрепление обороны.

Ранее Хинштейн анонсировал новые уголовные дела по коррупции в Курской области.

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