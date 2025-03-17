Самолет Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Ростех».

«Опытный образец самолета «Суперджет» впервые поднялся в воздух с отечественными двигателями ПД-8 под крыльями. Таким образом, начались летные испытания силовых установок в составе машины», — говорится в сообщении.

По данным компании, лайнер провел в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3000 метров. Представители компании отметили, что двигатели показали стабильную работу. Во время полета специалисты проводили оценку газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах.

Глава Ростеха Сергей Чемезов добавил, что совершенный полет подтвердил расчеты российских инженеров и готовность судна. Он подчеркнул, что проект по меркам мирового авиастроения провели в сжатые сроки. Чемезов отметил, что с 2022 года Superjet пришлось фактически пересобирать заново, создавая новые двигатели — «сердце» самолета.

До этого сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» завершил поставку Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) партии специализированных разрядников для перспективного регионального самолета Ил-114-300. В пресс-службе уточнили, что эти высокотехнологичные компоненты обеспечат надежную защиту бортовой электроники от воздействия молниевых разрядов и иных электромагнитных импульсов.

Ранее ученые выяснили, что новые авиалайнеры ускоряют глобальное потепление.